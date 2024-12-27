هيئة الحج تنظم دورات تعليمية وارشادية للمقبلين على الحج

وذكرت الهيئة، في بيان لها ورد لـ نيوز، انه "ضمن استعداداتها المسبقة لموسم الحج المقبل، بدأت مكاتب في والمحافظات بالتعاون مع المتعهدين والمرشدين الدينيين، تنظيم دورات تثقيفية ادارية وارشادية وتعليمية للمواطنين المقبلين على الحج".واشارت الى ان "الدورات تشمل بيان الادارية الخاصة بالحج والامور القانوية الواجب تلافيها اثناء السفر وخلال تواجدهم في المقدسة، اضافة الى تثقيف الحجاج شرعيا ونفسيا لتهيئتهم الى الحج، وكذلك اجراء ممارسات عملية افتراضية لمناسك الحج من اجل شرحها وبيان احكامها وواجباتها ومستحباتها الى ضيوف الرحمن".