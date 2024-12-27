هل فتحت وزارة الدفاع باب التطوع؟.. اليكم التفاصيل

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، انه "لا صحة للأخبار التي يتم تداولها ومنصات التواصل الاجتماعي، والخاصة بفتح باب التطوع بصفة جندي ضمن صفوف العراقي".واكدت الوزارة بحسب البيان، إنه "في حال تم فتح باب التطوع سيتم عن ذلك من خلال موقع الوزارة ومنصات الوزارة الرسمية الموثقة".