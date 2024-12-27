تحذير يخص الطيران المدني فوق أجواء العراق (صورة)

وقالت في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، انه "تحذير جوي خاص بالطيران المدني للمجال الجوي رقم K3 ".وأضافت: "توضح ان المنطقة المؤشرة باللون الأحمر عن وجود الغيوم والعواصف الرعدية التي تؤثر على الطيران وتتحرك بالاتجاه الشرقي ومشتدة".