شمول المتطوعين في الدور الايوائية براتب المعين المتفرغ

وأوضح الاسدي في بيان ورد لـ نيوز، أن "الوزارة من خلال هيئة حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة انهت هذا الملف الذي استمر خمس سنوات بإطلاق هذه الوجبة الاخيرة بمقدار ستة مليارات دينار شملت 2519 مستفيدا"، مضيفا ان "اجمالي المبالغ المصروفة منذ اطلاق مستحقات المتراكم ولغاية بلغ 186 مليار دينار".واعلن الوزير عن "تحويل جميع المتطوعين المقيمين في الدور الايوائية الى معينين متفرغين"، الى "شمول نحو 50 متطوعا في براتب المعين المتفرغ، ومن ثم سيتم شمول باقي المتطوعين في جميع الدور الايوائية بالمحافظات قريبا".