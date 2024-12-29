الكهرباء توضح بشأن عقد الغاز مع تركمانستان

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان نضع أمام الرأي العام الحقائق كاملة: "أن مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن تحديد الوسيطة التي ستضمن وصول التركمانستاني إلى دون انقطاع، وعليه، فإن الادعاءات حول دفع مبالغ يومية لتركمانستان عارية عن تمامًا.واضافت،" نؤكد رسميًا أنه لم يتم إطلاق أي كميات من التركمانستاني إلى العراق، ولم تُدفع أي مبالغ مالية حتى الآن، مما يدحض تماماً الادعاءات التي تحدثت عن دفع مليوني دولار يومياً، في محاولة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي"، مشيرة الى ان "مسألة انقطاع الحالي عن العراق، تتعلق بالغاز الإيراني الذي تم التعاقد عليه سابقاً في اتفاقية منفصلة، وليس التركمانستاني".وبينت ان الوزارة تتّبع سياسة حكيمة في هذا الملف، تقوم على تنويع مصادر الوقود لضمان أمن الطاقة الوطني واستقلاله، والحفاظ على المال العام ومنع هدره.وتحتفظ وزارة بحقها القانوني في مقاضاة وسائل الإعلام التي تتعمد نشر معلومات مغلوطة تهدف إلى التشويش على خطوات الحكومة العراقية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل محطاتنا الكهربائية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، وفقا البيان.وتابعت، "نهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة في نقل المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أي أخبار قد تضر بالمصلحة العامة".