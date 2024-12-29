رابطة الرافدين لتنشيط السياحة تبحث مع وزير الثقافة التعاون المشترك

نيوز – محلي

بحثت رابطة الرافدين لتنشيط السياحة، اليوم الاحد، مع وزير الثقافة أحمد البدران المشترك.

وقالت الرابطة في بيان ورد لـ نيوز، انها "استقبلت، اليوم الأحد، في مقرها ببغداد، وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدران، يرافقه رئيس هيئة السياحة ناصر غانم وعدد من المدراء العامين في الهيئة".

وأضافت انه "جرى خلال اللقاء مناقشة آليات المشترك بين الوزارة والرابطة".

وهنأ الوزير رئيس وأعضاء الرابطة بمناسبة تأسيسها، مثمّناً "دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم جهود البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوادني وجهود جميع دوائر وكوادر الوزارة في جعل السياحة العراقية، وبجميع مفاصلها، من أهم الأولويات".

وأوضح "استعداد الوزارة لتقديم الدعم الذي تحتاجه الرابطة من خلال تهيئة السبل الكفيلة بالارتقاء بواقع السياحة في البلد".

من جانبه، بيّن رئيس رابطة الرافدين للتنشيط السياحي داود شمو، أن "زيارة الوزير ورئيس هيئة السياحة والمدراء العامين إلى مقر الرابطة تمثل نقطة تحول في مسار تعزيز بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدنا أن تكامل الجهود سيساهم في تنويع الواردات السياحية".

وبيّن داود أن "من أهم أولويات وخطط الرابطة الترويج لجميع المواقع الأثرية والثقافية والدينية والترفيهية في بلدنا العزيز، والعمل على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى العراق، من خلال تدريب الكوادر السياحية العراقية، وخلق بيئة سياحية مستدامة تجعل من السياحة العراقية رافداً أول لدعم اقتصاد البلد من خلال تنويع الواردات".