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خارطة مفصّلة بحركة المرور وازدحامات بغداد الان
محليات
2024-12-30 | 00:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,019 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تنشر
السومرية
نيوز خارطة مفصّلة بشوارع وتقاطعات وجسور
بغداد
المزدحمة ونقاط بداية وانتهاء الازدحامات وحركة المرور في
العاصمة
صباح اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
وجاءت خارطة ازدحامات
بغداد
كالاتي:
شارع
قطر الندى وجسر الجادرية
شارع
المعتز / البياع
طريق
سريع
بغداد
الجنوبي من تقاطع الدورة لغاية مدخل
شارع
مطار
بغداد
شارع
المطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصل
ساحة
قحطان ومجسر اليرموك ومخرج الـ4 شوارع
شارع
14 تموز عند تقاطع
ساحة
الاحتفالات
شارع
المنصور وشارع دمشق وشارع الزيتون ازدحامات مترابطة في تقاطع معرض
بغداد
شارع
البيجية وشارع النقابات ازدحامات متفرعة ومتصلة بشارع المنصور
شارع
أبو جعفر المنصور
جسر
سريع
أبو غريب وشارع الربيع
الشارع من نفق
الشرطة
باتجاه تقاطع العامرية وبالعكس
شارع
14 رمضان لغاية
مستشفى
الإسكان للطفل
جسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة وشوارع مدينة الطب وباب المعظم
شارع
الوزيرية ونفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر وشارع عمر بن عبد العزيز
شارع
ومجسر البنوك لغاية نفق النداء
شارع
صفي الدين الحلي لغاية الجامعة المستنصرية
شارع
الثورة مرورا بمجسر بيروت وصولا لمستشفى الكندي
شارع
معارض الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي لغاية
ساحة
التحرير
شارع
مثنى الشيباني ومجسر العلوية
شارع
النضال وشارع الصناعة وشارع سعد بن ابي وقاص
مجسر الأمانة وكرادة خارج ازدحامات متقطعة
محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضة
أبو نؤاس وكرادة داخل عند الجسر المعلق
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