خارطة مفصّلة بحركة المرور وازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة ازدحامات كالاتي:قطر الندى وجسر الجادريةالمعتز / البياعطريق الجنوبي من تقاطع الدورة لغاية مدخل مطارالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل متصلقحطان ومجسر اليرموك ومخرج الـ4 شوارع14 تموز عند تقاطع الاحتفالاتالمنصور وشارع دمشق وشارع الزيتون ازدحامات مترابطة في تقاطع معرضالبيجية وشارع النقابات ازدحامات متفرعة ومتصلة بشارع المنصورأبو جعفر المنصورجسر أبو غريب وشارع الربيعالشارع من نفق باتجاه تقاطع العامرية وبالعكس14 رمضان لغاية الإسكان للطفلجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع ازقة وشوارع مدينة الطب وباب المعظمالوزيرية ونفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر وشارع عمر بن عبد العزيزومجسر البنوك لغاية نفق النداءصفي الدين الحلي لغاية الجامعة المستنصريةالثورة مرورا بمجسر بيروت وصولا لمستشفى الكنديمعارض الحبيبية وشارع بور سعيد ومجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي لغاية التحريرمثنى الشيباني ومجسر العلويةالنضال وشارع الصناعة وشارع سعد بن ابي وقاصمجسر الأمانة وكرادة خارج ازدحامات متقطعةمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية النهضةأبو نؤاس وكرادة داخل عند الجسر المعلق