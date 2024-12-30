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بين الإرشاد والمنع.. الدفاع المدني تصدر بيانا بشأن إطلاق الألعاب النارية
محليات
2024-12-30 | 03:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
762 مشاهدة
السومرية
نيوز – محليات
أصدرت
مديرية الدفاع
المدني، اليوم الاثنين، عدة تعليمات تخص إطلاق الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، فيما دعت بعد ذلك الى عدم شراء هذه الألعاب لثلاثة أسباب.
وبحسب بيان لها، دعت المديرية الى عدم إطلاق الألعاب النارية في أزقة المناطق السكنية والأسواق التجارية، مؤكدة انها تؤدي إلى حوادث الحريق التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين.
وجاءت الارشادات على النحو التالي:
1- عدم اطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائياً.( إذ أن فقدان السيطرة على اطلاق الألعاب النارية قد يسبب بوقوع الإصابات البشرية)
2- عدم إطلاق الألعاب النارية بشكل أفقي او مائل. (مما يسبب بقصر مدى ارتفاعها ويؤدي الى نزولها وهي ما زالت مشتعلة)
3- عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأعمدة والأسلاك الكهربائية. ( اذ قد تؤدي الى قطع او احتراق الأسلاك الكهربائية وتسبب التماس الكهربائي)
4- عدم إطلاق الألعاب النارية قرب النخيل والأشجار (لمنع اندلاع الحرائق في المتنزهات او الحدائق).
5- عدم إطلاق الألعاب النارية من داخل العجلات سواء متحركة أو متوقفة. ( إذ يسبب بوقوع الحوادث المرورية وإرباك حركة السير على الطرق)
6- عدم إطلاق الألعاب النارية قرب محطات الوقود أو صهاريج نقل المنتجات النفطية. (لمنع اندلاع حوادث الحريق نتيجة التماس مع أبخرة المنتجات النفطية)
7- عدم إطلاق الألعاب النارية قرب الأسطوانات الغازية وكذلك قناني الأوكسجين.
8- عدم اطلاق الألعاب النارية قرب المولدات الكهربائية.( نظراً لوجود خزانات الوقود والأسلاك الكهربائية)
9- عدم إطلاق الألعاب النارية قرب المستشفيات (لمنع إزعاج المرضى الراقدين).
10- عدم إطلاق الألعاب النارية في الأماكن المغلقة (كقاعات الأعراس والمناسبات لمنع اندلاع حوادث الحريق)
11- في حالات الطوارئ تذكر أهمية سرعة الاتصال بسيطرة الدفاع المدني على الرقم المجاني (115)
ودعت المديرية بحسب البيان، الى عدم شراء الألعاب النارية نظراً لكونها مصدراً لثلاث أخطار أساسية..
أولاً/ مخاطر الحرائق.. حيث تعد من أسباب اندلاع حوادث الحريق حسب إحصائيات
مديرية الدفاع
المدني السنوية)
ثانياً/ مخاطر التلوث البيئي.. (تسبب تلوث الهواء والضوضاء وتؤثر سلبا على البيئة وراحة السكان وتسبب الخوف والهلع للأطفال)
ثالثاً / مخاطر صحية.. ومنها الحروق (/ الكدمات/ إصابات العيون/ إصابات سمعية).
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