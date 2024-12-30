منها "المينا".. حملة في الديوانية لمصادرة طيور مهددة بالانقراض

وأوضح مدير إعلام البيئة في محافظة الديوانية صفاء الشكري أن الحملة التي تنفذها النظم البيئية الطبيعية، تهدف إلى على الطيور المهددة بالانقراض والغريبة التي لا تحمل شهادتي المنشأ والدخول إلى .وأشار إلى قيام الفرق البيئية بتعريف تجار الطيور النادرة بتفاصيل وأهداف اتفاقية (سايتس) المعنية بالمتاجرة بالنباتات والطيور المهددة بالانقراض، مؤكدا مصادرة أنواع من الطيور خلال الحملة منها طائر (المينا).وأكد الشكري تشديد الفرق البيئية إجراءات منع الصيد الجائر في الأهوار والمسطحات المائية، لحماية الطيور المهاجرة التي تتخذ من محطة عبور خلال فصل الشتاء.