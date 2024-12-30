ماذا تعني جملة "سأكون على قدر المسؤولية" التي اطلقتها رغد صدام حسين؟

نيوز – سياسي

في الذكرى السنوية لإعدام والدها حسين، أصدرت رغد حسين بيانًا صوتيًا تناولت فيه الاحداث التي شهدها بعد 2003 واضافة الى الاحداث السورية وما شهدته المنطقة من حروب.



وتابعت "لن أكون خلف الكواليس". وذكرت رغد في التسجيل الصوتي "اننا لن نقبل بعراق مقسم طائفي وسنبني معا"، مشيرة الى "اني ساكون على قدر عال من تحمل المسؤولية".وتابعت "لن أكون خلف الكواليس".

مراقبون تساءلوا "ماذا يعني ذلك؟"، مضيفين "هل هو كلام عبثي يهدف الى زعزعة والاستقرار في العراق، ام انها أحلام يقظة تطلقها لكسب عطف الجمهور رغم ان الجميع يعلم حقيقة حكم والدها لمدة 35 عاما والى اين أوصل من حروب ومآسي احرقت الأخضر واليابس معا".

واعتادت رغد على مدار سنين طويلة بالخروج في وسائل إعلامية تمجد بها وبحكم والدها والبعث المقبور كي تكسب الرأي العام من خلال تلميع صورة حسين وما حققه من دمار تجاه الذين عاشوا أسوأ حقبة في تاريخ .

الا ان الشعب يعي جيدا من هو حسين ونتاجاته التي اغرقت في ديون استمر لسنوات طويلة بتسديدها إضافة الى المقابر الجماعية التي ضمت الأطفال والنساء وكبار السن وأبرياء لا حول لهم ولا قوة سوى انهم من هذه الطائفة او هذا المكون.

الا ان الكثير يسأل "ما الهدف من خروجها سنويا بذكرى اعدام والدها والادلاء بتصريحات لن تغير شيئا على ارض الواقع؟".