قرار حكومي بتعيينات جديدة

نيوز – دولي

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، أمر وزاري بتعيين وجبة جديدة من الشهادات العليا والأوائل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم اصدار أمر وزاري بتعيين ثلاثة وعشرين من الشهادات العليا والأوائل على استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة".

ودعت الوزارة "الذوات إلى مراجعة المركز الإرشادي في الجامعة التكنولوجية لاستكمال إجراءات مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31 عند التاسعة صباحا في المركز الإرشادي ولغاية عشرة أيام عمل".