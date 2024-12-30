هزة أرضية تضرب مناطق في العراق

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تسجيل هزة أرضية قرب محافظة .

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت اليوم هزة أرضية داخل الحدود العراقية تبعد 38 كم عن شمال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر".

واضافت انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين قربها"، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الاشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".