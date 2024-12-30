التربية العراقية تعلن تأمين دوام الطلبة السوريين (وثيقة)

أعلنت العراقية، الاثنين، عن تأمين دوام السوريين في المدارس مع مراعاة ظروفهم الاستثنائية.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة "يتم قبول التلاميذ والطلبة في اقرب مدرسة الى سكناهم مع ما وصل اليه اقرانهم العراقيين، ويتم احتساب درجة الفصل الثاني كسعي سنوي لهم".

كما تضمنت الوثيقة أنه "يتم فتح صفحة قيد عام لهم بعد نجاحهم من المرحلة الحالية، وفي حالة نجاحهم من المرحلة المنتهية يتم تزويدهم بالوثائق المدرسة".

أدناه نص وثيقة الوزارة..