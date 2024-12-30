انتحار شرطية شمالي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "شرطية تعمل في شكاوى المواطنين انتحرت باسلوب اطلاق على نفسها داخل ضمن منطقة صليخ".

وأضاف أنه "حسب ادعاء ذويها انها تعاني من امراض نفسية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.