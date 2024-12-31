عملية امنية في شمال بغداد.. صور

نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق خمسة معامل لإنتاج الأسفلت مخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية شمال .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل الأمر الديواني (241285) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات تفتيش وتدقيق (المعامل الصناعية) وغلق غير المجازة منها، تمكنت اللجنة بالاشتراك مع مفارز من (فرقة المشاة السادسة) والدوائر ذات الاختصاص من غلق خمسة معامل لإنتاج الاسفلت".

وأضافت ان "ذلك جاء بسبب مخالفة للضوابط والشروط والبيئية، ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين"، موضحة ان "العملية تمت في مناطق قضاء (التاجي/الحماميات) شمال العاصمة".