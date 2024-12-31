بسبب الرواتب ام ارتفاع الأسعار.. معبر إبراهيم الخليل ليس كالسابق وتراجع ملحوظ للسائحين

نيوز – محلي

يعد منفذ إبراهيم الخليل الذي يربط بين وتركيا هو المنفذ الوحيد الذي يمر عبره البضائع التجارية والمسافرين برا الى تركيا او أوروبا.

الا ان هذا المعبر لن يشهد حركة للسائحين خلال هاذ العام خاصة مع قرب الاحتفال باعياد رأس السنة الميلادية قياسا بباقي الأعوام بسبب تراجع السائحين الذين يقصدون تركيا بشكل كبير.

وشكت الشركات والمكاتب الخاصة بالسفر والسياحة في الإقليم من ضعف إقبال المواطنين على مكاتب السفر لزيارة المجاورة، خاصة تركيا.

وذكر افراز بهجت صاحب للسفر والسياحة، عضو غرفة تجارة وصناعة دهوك، ان "نسبة أعداد السائحين إلى تركيا تراجعت 90% قياسا بالأعوام السابقة".

وأضاف "كنا نرسل 8 إلى 9 كروبات (مجموعات)، وكل كروب يتألف من 40 شخصا إلى تركيا في عيد رأس السنة خلال الأعوام السابقة، أما الآن وفي هذا العام كان لدينا كروب سياحي واحد من 40 شخصا"، إلى أن "عدد المسافرين إلى تركيا عبر معبر إبراهيم الخليل لم يتجاوز 500 شخص لقضاء عيد رأس السنة ".

وبين اصحاب السفر والسياحة، إن "شركات ومكاتب السفر مهددة بالإغلاق هذا العام بسبب تراجع أعداد السائحين الراغبين بالسفر من إقليم كردستان إلى تركيا".

واكد ان "الموضوع لا يتعلق بعيد رأس السنة فقط، بل أن الأمر متعلق بالوضع المعيشي لمواطني الإقليم وتأخر الرواتب خلال العام الحالي".

"الأسباب لا تتعلق فقط بتأخر الرواتب في إقليم كردستان، إنما تتعلق بالجانب التركي أيضا، إثر الارتفاع اللافت لأسعار السلع والخدمات بعد انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار"، حسب أستاذ الاقتصاد بجامعة دهوك الدكتور ريبر فتاح.

وبين فتاح ان "الوضع المعيشي لمواطني الإقليم، هناك أسباب أخرى لتراجع نسبة المسافرين إلى تركيا، بينها غلاء أسعار السلع والخدمات داخل تركيا، مما يحتاج معه المسافر من الإقليم إلى مبالغ إضافية للسفر، إلى جانب ارتفاع سعر تأشيرة الدخول (الفيزا التركية)".

كما ان ارتفاع رسوم إدخال السيارات الشخصية إلى تركيا دفع بالمواطن إلى قضاء أيام العطل والأعياد داخل الإقليم خاصة بعد نمو وتطور القطاع السياحي في إقليم كردستان .