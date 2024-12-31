رأس السنة 2025 في العراق.. احتفالات غير مسبوقة بمشاركة نجوم عرب

نيوز - فني

تستعد مدن لاستقبال العام الجديد 2025 بحفلات رأس السنة وخاصة في واربيل، التي تتميز هذا العام بمشاركة فنانين عرب بارزين، مما يضفي طابعًا مميزًا على الاحتفالات مقارنةً بالأعوام السابقة.

ففي بغداد، من المتوقع إقامة حفلات فنية يحييها نجوم محليون وعرب.

على الرغم من عدم توفر تفاصيل محددة حول أسماء الفنانين المشاركين في العاصمة، إلا أن الأجواء الاحتفالية ستكون حاضرة في مختلف أنحاء المدينة، مع عروض موسيقية ومهرجانات تقام في الساحات العامة والمطاعم والفنادق والمجمعات السكنية.

أما في أربيل، فقد تم الإعلان عن عدد من الفعاليات والحفلات بمناسبة رأس السنة، من بين هذه الفعاليات، حفل في نادي الموظفين العائلي بمشاركة نخبة من نجوم الفن والعربي، مما يعكس التنوع الفني والحضور في احتفالات هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد قلعة أربيل التاريخية مهرجانات واحتفالات خاصة برأس السنة، حيث يتوافد الزوار للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والعروض الموسيقية.

مقارنة بالأعوام السابقة

ويُلاحظ أن احتفالات هذا العام في العراق، وخاصة في أربيل، تشهد حضورًا أكبر للفنانين العرب، مما يضفي تنوعًا ثقافيًا وفنيًا على الفعاليات.

هذا التوجه يعكس الانفتاح المتزايد ورغبة المدن العراقية في استقطاب نجوم الفن من مختلف الدول العربية لإحياء المناسبات الكبرى، مما يسهم في تعزيز السياحة الثقافية والفنية في البلاد.

ونظرًا للإقبال الكبير المتوقع على هذه الحفلات، يُنصح بالحجز المبكر لضمان الحصول على التذاكر والمقاعد المناسبة، ومراعاة الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الجميع خلال الاحتفالات، كما يفضل التخطيط المسبق للوصول والمغادرة لتجنب أي تأخير كون الطرق والمناطق المحيطة بمواقع الاحتفالات ستشهد زخما مروريا.

وحذرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية باجراءات قانونية.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ نيوز، ان "الأجهزة والدوائر الاختصاصية في الوزارة ستعمل على متابعة كل من يحاول مخالفة الذوق العام وازعاج المواطنين، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مطلقي العيارات النارية خلال الاحتفال برأس السنة الميلادية في والمحافظات".

ودعت الوزارة "الجميع الى الاحتفال بطريقة حضارية بعيدا عن التصرفات التي لا تمثل ثقافة وأخلاق الشعب الكريم".

وتعد احتفالات رأس السنة 2025 في وأربيل فرصة للاستمتاع بالعروض الفنية المميزة والتجارب الثقافية المتنوعة، مع حضور لافت للفنانين العرب الذين يساهمون في إضفاء أجواء احتفالية فريدة على هذه المناسبة.