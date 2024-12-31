اطلاق رواتب هذه الفئة

نيوز – محلي

أعلنت الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم إكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني". وأضافت ان "صرف الرواتب للمتقاعدين سيتم خلال الساعات المقبلة".

