مصرف التنمية يعلن افتتاح فرعين جديدين في بغداد

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، إنه "يسر مصرف التنمية الدولي افتتاح فرعه الجديد ذي الرقم الرمزي ٣١ في - العامرية - العمل / مول العامرية الطابق الأرضي".وأشار البيان ايضاً، إلى افتتاح "فرع جديد آخر في منطقة العرصات وسط بغداد".