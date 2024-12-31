مصرف التنمية يوقع شراكة استراتيجية مع نادي العلوية

وقال المصرف في بيان ورد لـ نيوز، "بخطوة تعكس التزامنا بتقديم الأفضل دائمًا، نعلن عن توقيع شراكة استراتيجية تجمع بين مصرف التنمية الدولي ونادي العلوية في بغداد".وأضاف ان "هذه الشراكة تأتي لتجمع بين الابتكار المصرفي والخدمات الرقمية، بهدف خلق تجربة متكاملة وتوفير مزايا وباقات من الخدمات الحصرية المميزة".وتابع "اننا نسعى دومًا لتعزيز نشر الخدمات الرقمية وابتكار حلول مصرفية تلبي التطلعات"، الى انه "مع هذه الشراكة، نتطلع إلى تحقيق نجاحات مستدامة تعزز من رؤيتنا المشتركة لتقديم الدفع الالكتروني وتحقيق الشمول المالي".