مكتب السيد السيستاني يحدد غرة شهر رجب

أعلنَ مكتبُ المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، ان يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر رجب.



وذكر بيان لمكتبُ سماحة (دام ظلّه) في الأشرف، ورد لـ نيوز أن" يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة، ويوم الخميس الموافق (٢٠٢٥/١/٢م) هو من شهر رجب الأصب لعام ١٤٤٦ للهجرة".

وذكر بيان لمكتبُ سماحة في الأشرف، ورد لـ نيوز أن" يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل لشهر جمادى الآخرة، ويوم الخميس الموافق (٢٠٢٥/١/٢م) هو من شهر رجب الأصب لعام ١٤٤٦ للهجرة".