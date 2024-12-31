النجف الاشرف وكركوك تعطلان الدوام الرسمي بعد غد الخميس

وقالت محافظة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل بذكرى استشهاد قادة النصر".فيما أعلنت محافظة أيضا عن "تعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل".يذكر ان عدة محافظات قررت تعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل لمناسة استشهاد قادة .