بغداد بالمرتبة الرابعة.. التعليم تعلن نتائج التصنيف العراقي للجامعات

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أنه "حرصا على تطوير البيئة التعليمية وقياس مؤشرات الأداء المؤسسي والبرامجي ومسار البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي نتائج التصنيف للجامعات 2024".وتتضمن هذه النسخة التي أنجزها جهاز الإشراف والتقويم العلمي، وفق البيان، "تقييم (100) مؤسسة حكومية وأهلية مقارنة بالعام الماضي (95) مؤسسة على وفق (10) محاور خاصة لقياس الأداء المؤسسي تضمنت:▪️ معايير الاعتماد المؤسسي 20%▪️ التصنيفات العالمية 10%▪️ فاعلية البحث العلمي 35%▪️ المختبرات التعليمية 5%▪️ تقييم الواقع العلمي والأكاديمي وقواعد الامتثال 5%▪️ أعضاء التدريسية 4%▪️ الجوائز 5%▪️ التنوع والتعاون الدولي 10%▪️ نادي الرياضي 3%▪️ والسلامة المهنية 3%".واضاف البيان، انه "تم تقييم (2072) قسما علميا في (100) جامعة وكلية حكومية وأهلية مقارنة بالعام الماضي (1875) قسما في (95) جامعة على وفق معايير خاصة لقياس أداء الاقسام العلمية تضمنت:▪️ الجودة والاعتماد البرامجي 50%▪️ أعضاء التدريسية 25%▪️ التصنيفات العالمية للتخصصات الأكاديمية 25%".وأظهرت نتائج التصنيف "الجامعة التكنولوجية بالمرتبة الأولى ثم جامعة الأنبار ثم الجامعة المستنصرية على مستوى الجامعات الحكومية فيما حققت جامعة المستقبل المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية وجاءت جامعة وارث الأنبياء بالمرتبة الثانية ثم الجامعة الإسلامية بالمرتبة الثالثة".