الخميس.. عطلة في صلاح الدين

وجه محافظ الدين، بدر الفحل، بتعطيل الدوام يوم الخميس المقبل.



وقال الفحل في بيان، انه "وجه بأن يكون يوم الخميس الموافق 2025/1/2 رسمية في عموم المحافظة، وذلك بمناسبة وفاة الإمام علي (عليه السلام) واستشهاد القائد أبو المهندس".