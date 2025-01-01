تسجيل 70 إصابة خلال احتفالات رأس السنة في بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "المفارز الأمنية سجلت نحو 70 اصابة ناجمة من الالعاب النارية والرصاص الحي في جانبي نتيجة الاحتفال بأعياد رأس السنة".وأضاف المصدر، أن "الإصابات كانت متفاوتة في درجة خطورتها".