لديهم 30 مطلبا.. سائقو الشاحنات في العراق يضربون عن العمل

وقال السائقون في بيان ورد لـ السومرية
نيوز، "سبق وأن قررنا نعمل الإضراب في تاريخ 5/15 ودعتنا رئاسة مجلس الوزراء إلى اجتماع، وحضرنا الاجتماع مع مستشار رئيس الوزراء الفريق سامي
السوداني وطرحنا جميع المشاكل ووعدونا بحل مشاكلنا وعلى اثر ذلك قمنا بإلغاء الاضراب حينها".
وأضافوا في بيانهم الذي خاطبوا فيه رئيس الوزراء
ووزير الداخلية، أنه "لغاية الان
بقيت 75% من مشاكلنا دون حل، علما ان مطالبنا لا تتعارض مع القانون
ولا مع الأمن
بل مطالب حقة".
وبحسب البيان، جاء المطالب على النحو التالي:
1/ إلغاء حظر التجوال في جميع محافظات العراق
على سيارات الحمل
2/ فتح سيطرة دارمان وچيمن للحمولات المستوردة
3/ الحمولات المحلية المصنعة بالعراق بدون سونار لانها حمولات مصنعة داخل البلد، وفي جميع البلدان
السونارات توضع عند الحدود.
4/ تنظيم عمل السونارات وزيادتها في بعض السيطرات
5/ توسعة ساحة الترحيب بالبصرة وعلى أن يكون التخريج 24 ساعة لتخفيف الزخم
6/زيادة حصة الكاز او تقليل الأيام وفتح محطات في جميع المحافظات
7/ المنافذ الحدودية جميعاً نطالب أن يكون فحص السونار والاشعاع على السائق الاجنبي وليس العراقي
8/ وضع استمارة امنية بكل سيطرة وختم.. وأي شاحنة تفحص بالسونار تستثنى من دخول سونار ثاني بجميع المحافظات مع إعطاء وقت محدد لعدم التلاعب بالحمولات
9/ التخريج بالمنافذ الحدودية ودخول المنافذ الحدودية أوقات اضافية لتخفيف الزخم
10/ جميع سائقي الشاحنات مع تفعيل محطات الوزن وبجميع المحافظات ومع الإجراءات الصارمة ضد المخالفين ولكن ضمن المعقول لا يمكن أن الشخص يقيس الوزن بجميع المحطات ويدفع أموال بجميع المحافظات
11/ سيطرة السد وسيطرة باوه محمود يوجد فيها ظلم ومعاناة وابتزاز وتأخير وروتين قاتل
12/فتح طريق كربلاء - عرعر 24 ساعة على سيارات الحمل
13/ فتح طريق الدورة السريع الجديد لسيارات الحمل للخروج من بغداد
14/ فتح سيطرة جكور وتنصيب سونارات عدد 2 لان هذا الطريق يعتبر طريق خارج العاصمة بغداد لتخفيف الزخم الحاصل داخل المحافظة
15/ تخصيص رقم شكاوى خاص لسائقي الشاحنات بالعراق لحل جميع المشاكل التي تحصل في السيطرات والمنافذ الحدودية على أن يكون الخط فعال 24 ساعة وفوري
16/ صيانة طريق الشاحنات بسيطرة الانتصار وسيطرة الغزالية
17/ فتح سيطرة الشهيد سبهان على الحمولات المحلية لدخول محافظة نينوى
18/ تفعيل مميزات الجي بي اس من عدم الدخول للسونارات وعدم الختم بسيطرات شرطة النفط وعدم المحاسبة على نقص المنتوج
19/ اعتماد التصريح الامني بدل البرقية
20/ انشاء سيطرات ذهابا وايابا وليس بجهة واحدة
21/ مطالبة دائرة المرور بتخصيص ارقام بشكل اسرع للصهريج ممايتسبب بقطع ارزاقهم
22/اعتماد ختم مراقبة الحوضيات بالسيطرات ومحاسبة الموظف المقصر وليس السائق
23/ تخصيص دائرة تكييل بكل محافظة
24/ نقص الخدمات بالنسبة لسواق الصهاريج
25/ الغاء منع الصهاريج المعتمدة من البرقيات
26/حل مشاكل التفريغ بالموانئ والارصفة
27/ رفع المنع عن الصهاريج المعتمدة من التزود بحصة الگاز في بعض المحافظات
28/تشكيل لجنة من دائرة التصاريح الامنية للسواق الذين عليهم منع بالتصاريح الأمنية بسبب دعاوي قديمة بات بها القضاء مسبقا
29/ صيانة الساحة الامريكية في منفذ طريبيل
30/ عدم محاسبة الصهاريج الفارغة على المسار كما اقرت رئاسة الوزراء