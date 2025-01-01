لديهم 30 مطلبا.. سائقو الشاحنات في العراق يضربون عن العمل

وقال السائقون في بيان ورد لـ نيوز، "سبق وأن قررنا نعمل الإضراب في تاريخ 5/15 ودعتنا رئاسة مجلس الوزراء إلى اجتماع، وحضرنا الاجتماع مع مستشار السوداني وطرحنا جميع المشاكل ووعدونا بحل مشاكلنا وعلى اثر ذلك قمنا بإلغاء الاضراب حينها".وأضافوا في بيانهم الذي خاطبوا فيه ووزير الداخلية، أنه "لغاية بقيت 75% من مشاكلنا دون حل، علما ان مطالبنا لا تتعارض مع ولا مع بل مطالب حقة".وبحسب البيان، جاء المطالب على النحو التالي:1/ إلغاء حظر التجوال في جميع محافظات على سيارات الحمل2/ فتح سيطرة دارمان وچيمن للحمولات المستوردة3/ الحمولات المحلية المصنعة بالعراق بدون سونار لانها حمولات مصنعة داخل البلد، وفي جميع السونارات توضع عند الحدود.4/ تنظيم عمل السونارات وزيادتها في بعض السيطرات5/ توسعة ساحة الترحيب بالبصرة وعلى أن يكون التخريج 24 ساعة لتخفيف الزخم6/زيادة حصة الكاز او تقليل الأيام وفتح محطات في جميع المحافظات7/ المنافذ الحدودية جميعاً نطالب أن يكون فحص السونار والاشعاع على السائق الاجنبي وليس العراقي8/ وضع استمارة امنية بكل سيطرة وختم.. وأي شاحنة تفحص بالسونار تستثنى من دخول سونار ثاني بجميع المحافظات مع إعطاء وقت محدد لعدم التلاعب بالحمولات9/ التخريج بالمنافذ الحدودية ودخول المنافذ الحدودية أوقات اضافية لتخفيف الزخم10/ جميع سائقي الشاحنات مع تفعيل محطات الوزن وبجميع المحافظات ومع الإجراءات الصارمة ضد المخالفين ولكن ضمن المعقول لا يمكن أن الشخص يقيس الوزن بجميع المحطات ويدفع أموال بجميع المحافظات11/ سيطرة السد وسيطرة باوه محمود يوجد فيها ظلم ومعاناة وابتزاز وتأخير وروتين قاتل12/فتح طريق كربلاء - عرعر 24 ساعة على سيارات الحمل13/ فتح طريق الدورة السريع الجديد لسيارات الحمل للخروج من بغداد14/ فتح سيطرة جكور وتنصيب سونارات عدد 2 لان هذا الطريق يعتبر طريق خارج العاصمة بغداد لتخفيف الزخم الحاصل داخل المحافظة15/ تخصيص رقم شكاوى خاص لسائقي الشاحنات بالعراق لحل جميع المشاكل التي تحصل في السيطرات والمنافذ الحدودية على أن يكون الخط فعال 24 ساعة وفوري16/ صيانة طريق الشاحنات بسيطرة الانتصار وسيطرة الغزالية17/ فتح سيطرة الشهيد سبهان على الحمولات المحلية لدخول محافظة نينوى18/ تفعيل مميزات الجي بي اس من عدم الدخول للسونارات وعدم الختم بسيطرات شرطة النفط وعدم المحاسبة على نقص المنتوج19/ اعتماد التصريح الامني بدل البرقية20/ انشاء سيطرات ذهابا وايابا وليس بجهة واحدة21/ مطالبة دائرة المرور بتخصيص ارقام بشكل اسرع للصهريج ممايتسبب بقطع ارزاقهم22/اعتماد ختم مراقبة الحوضيات بالسيطرات ومحاسبة الموظف المقصر وليس السائق23/ تخصيص دائرة تكييل بكل محافظة24/ نقص الخدمات بالنسبة لسواق الصهاريج25/ الغاء منع الصهاريج المعتمدة من البرقيات26/حل مشاكل التفريغ بالموانئ والارصفة27/ رفع المنع عن الصهاريج المعتمدة من التزود بحصة الگاز في بعض المحافظات28/تشكيل لجنة من دائرة التصاريح الامنية للسواق الذين عليهم منع بالتصاريح الأمنية بسبب دعاوي قديمة بات بها القضاء مسبقا29/ صيانة الساحة الامريكية في منفذ طريبيل30/ عدم محاسبة الصهاريج الفارغة على المسار كما اقرت رئاسة الوزراء