عشيرة السعود تقطع الطريق المؤدي من بلد إلى الضلوعية.. ما القصة؟

وذكر مراسل السومرية، أن شباب عشائر السعود جنوب الدين قطعوا الطريق المؤدي من بلد إلى الضلوعية مساء يوم أمس إثر حادث دهس لأحد ابنائهم من قبل أحد أبناء الضلوعية، اعتداء على طلبة المدارس في الضلوعية من أهالي منطقة .وبحسب المراسل فان المعتدين على تم القاء القبض عليهم وايداعهم في السجن، لافتا الى ان انه بعد قطع الطريق تدخل العقلاء من شيوخ العشائر وفرضت القوات الأمنية في المنطقة والقاء القبض على صاحب العجلة.