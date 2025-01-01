محافظة جديدة تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر بيان لمكتب المحافظ ورد لـ نيوز، أن "محافظ حبيب الفرطوسي وجه بتعطيل الدوام ليوم غد الخميس الموافق 2 كانون الثاني 2025".وأضاف أن "ذلك بمناسبة استشهاد قادة وشهيد المحراب".