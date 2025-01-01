أطلقت النار على قلبها.. محاولة انتحار لشابة في النجف

وقال لـ نيوز، إن شابة أقدمت على الانتحار من خلال إطلاق على قلبها في منطقة الزركة ضمن قضاء الكوفة بمحافظة النجف".وأضاف، أن "الرصاصة اصابتها تحت القلب وحالتها حرجة"، الى انه "تم نقلها الى المستشفى".