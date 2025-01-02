مرور "بطيء" في بغداد والتوقفات قليلة.. الازدحام في 3 شوارع وجسر فقط

وجاء الموقف المروري في كالاتي:مرور بطيء في محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى النهضةالنضال وشارع الوزارات مرور بطيءحيفا مرور بطيءمن الجامعة المستنصرية الى المقبرة مرور بطيءالجمهورية من ساحة الوثبة الى مجسر باب المعظم مرور بطيءالعلاوي مرور بطيءالصناعة مرور بطيءالحسينية وخير الله في جميلة مرور بطيءالشيخ عمر مرور بطيءاما الازدحامات فجاءت كالتالي:مجسر باب المعظممن نفق باب الى الشيخ عمرالرشيدبين ساحة الخلاني ونفق الباب ازدحام السايدينقطر الندى وجسر الجادرية