حادث بين سبع سيارات في الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بوقوع حادث بين سبع سيارات في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث سير وقع، مساء اليوم، بين سبع سيارات في الفلكة الجدارية وسط مدينة الديوانية".

وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن إصابات، فقط أضرار بالعجلات"، الى أن "المتسبب بالحادث ترك سيارته وهرب".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.