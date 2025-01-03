استعدوا للغبار والعواصف الرعدية.. 6 محافظات تلامس درجة الانجماد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تصاعداً للغبار والعواصف الرعدية وتساقطاً للأمطار خلال الأسبوع المقبل.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا الى غائم جزئي ويتشكل الضباب صباحا في بعض المناطق والذي يزول تدريجيا والحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينا ان "طقس الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم والرياح تنشط مسببة تصاعدا للغبار في بعض الأقسام بالمنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح تنشط مسببة تصاعدا للغبار في بعض الأقسام بالمنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية".

وذكرت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن ودرجات الحرارة تنخفض قليلا على العموم".

وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستسجل في المثنى وواسط 19 مئوية وفي البصرة وذي قار وميسان والديوانية والنجف 18 مئوية وفي بغداد 17 مئوية اما في نينوى 16 مئوية ودهوك واربيل 14 مئوية والسليمانية 13 مئوية".

وأشارت الى ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد ستكون في ميسان 6 مئوية والبصرة وذي قار والنجف والديوانية 5 مئوية وبغداد والانبار 2 مئوية ونينوى ودهوك 1 مئوية واربيل صفر مئوية والسليمانية -1 مئوية".