تنويه هام لأهالي بغداد في هذا التوقيت

وقال لـ نيوز، ان "ميدان الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة في المنطقة الخضراء) سوف يكون فعالاً وذلك ابتداءً من الساعة (0700) وحتى الساعة (2100) لهذا اليوم المصادف الثالث من كانون الثاني الحالي".