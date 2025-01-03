لجنة نيابية محذرة: المؤسسات الصحية تعاني من قلة التخصيصات والسيولة

نيوز – محلي

اكدت النيابية، ان هناك قلة بالتخصيصات والسيولة المالية في الكثير من المؤسسات .

وقال باسم الغرابي لـ نيوز، "نعاني من قلة التخصيصات والسيولة المالية في الكثير من المؤسسات منها وهو علاج ويمس حالة الانسان"، مبينا ان "المؤسسات لم تتسلم حتى 45 بالمئة من مستحقاتها خلال سنة كاملة".

وأضاف ان "ذلك جعل الكثير من أصحاب المذاخر والصيدليات والمكاتب العلمية لا تستطيع تجهيز هذه المواد حتى اذا كانت عبر السلفة او الدين"، لافتا الى ان "الرواتب متوفرة بصورة متأخرة بسبب قلة السيولة المالية".

واعرب عن امله ان "تتخذ الحكومة خطوات صحيحة وثابتة للتخلص من هذه المشاكل المزمنة".