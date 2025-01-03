لجنة نيابية محذرة: المؤسسات الصحية تعاني من قلة التخصيصات والسيولة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
09:05 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سوريا.. 24 قتيلا بمعارك في منبج
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-511704-638714983323360336.jpg
لجنة نيابية محذرة: المؤسسات الصحية تعاني من قلة التخصيصات والسيولة
محليات
2025-01-03 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
885 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
اكدت
لجنة
الصحة
النيابية، ان هناك قلة بالتخصيصات والسيولة المالية في الكثير من المؤسسات
الصحية
.
وقال
عضو اللجنة
باسم الغرابي لـ
السومرية
نيوز، "نعاني من قلة التخصيصات والسيولة المالية في الكثير من المؤسسات
الصحية
منها
الادوية
وهو علاج ويمس حالة الانسان"، مبينا ان "المؤسسات
الصحية
لم تتسلم حتى 45 بالمئة من مستحقاتها خلال سنة كاملة".
وأضاف ان "ذلك جعل الكثير من أصحاب المذاخر والصيدليات والمكاتب العلمية لا تستطيع تجهيز هذه المواد حتى اذا كانت عبر السلفة او الدين"، لافتا الى ان "الرواتب متوفرة بصورة متأخرة بسبب قلة السيولة المالية".
واعرب عن امله ان "تتخذ الحكومة خطوات صحيحة وثابتة للتخلص من هذه المشاكل المزمنة".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. الصحة تعلن حصيلة الإصابات المسجلة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة
03:54 | 2025-01-01
غزة.. اتهام أممي لـ"إسرائيل" بقصف العاملين في الصحة
11:15 | 2024-12-31
وزير الصحة في سوريا يغير أسماء 14 مستشفى.. ارتبطت بعائلة الأسد
03:26 | 2024-12-26
قرب اطلاق 8 الاف درجة وظيفية في الصحة.. لن تحل سوى 30% من أزمة ذوي المهن
02:20 | 2024-12-23
محليات
خاص السومرية
الصحة
قلة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)
دوليات
45.39%
06:22 | 2025-01-02
صورة لحفيدات الأمير الوليد بن طلال في رأس السنة تثير تفاعلاً كبيراً (شاهد)
06:22 | 2025-01-02
العراق يوقف رسميا العمل بالمنصة الالكترونية.. هل سنشهد ارتفاعا جنونيا بالدولار؟
اقتصاد
21.24%
09:04 | 2025-01-01
العراق يوقف رسميا العمل بالمنصة الالكترونية.. هل سنشهد ارتفاعا جنونيا بالدولار؟
09:04 | 2025-01-01
محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا
دوليات
17.43%
02:52 | 2025-01-02
محاولة اغتيال بشار الاسد في روسيا
02:52 | 2025-01-02
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية
اقتصاد
15.94%
03:11 | 2025-01-02
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية
03:11 | 2025-01-02
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
استديو Noon
معايدة السنة الجديدة 30-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-30
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
Celebrity
Best Of 2024 - الحلقة ٣٨ | season 3
14:30 | 2025-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
Morning Live
أخطاء الماضي دروس للمستقبل - حلقة ١٩٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ١٨٧ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-02
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
بعد التحري
“جماعة القربان”.. قرعة المـ..وت وطقوس غامضة - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-01
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
لقطات
ما هي التوقعات لسعر الدولار بعد رأس السنة؟ | من الأخير
17:00 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
52 دقيقة
واقع المهن في العراق - حلقة ٢٨ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-31
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
من الأخير
السنة.. المطالبة بالفاكهة المحرمة - حلقة ٥٥ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
الهوا الك
خطف بنيه بعمر 17 سنة في بغداد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 9
10:30 | 2024-12-30
اخترنا لك
"اضربوا بيد من حديد".. خطيب الصدريين يطالب بمنع شرب الخمر وتشريع قانون لمحاربة تجارته
08:05 | 2025-01-03
السبّ على مواقع التواصل... وعقوبته في القانون العراقي!
07:16 | 2025-01-03
تنويه هام لأهالي بغداد في هذا التوقيت
05:25 | 2025-01-03
مصرع شابين بحريق في البصرة
05:00 | 2025-01-03
الحكومة تبدأ بتطبيق قرارات جديدة لتغيير طرق الري التقليدية في العراق
04:54 | 2025-01-03
رجل خمسيني ينجو من حادث سير لكنه يلقى حتفه بسبب خطأ طبي
04:50 | 2025-01-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.