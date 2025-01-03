بينهم معتدون على "كوادر طبية".. القبض على 9 متهمين جنوبي العاصمة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا وتكثيف الجهود الاستخبارية لملاحقة الخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات فرقة المشاة "السابعة عشر" بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية، من القاء القبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة".واضافت انه" من بين المتهمين اثنين اقدما بالاعتداء على الكوادر الطبية اثناء الواجب داخل المحمودية واخرين اطراف مشاجرات مسلحة وذلك ضمن مناطق (الزيدان، حي القادسية) جنوبي العاصمة".واشارت الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".