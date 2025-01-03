الديوانية.. حريق يلتهم شقة سكنية ومحل لبيع "طيور الزينة"

وقال لـ نيوز، ان "حريقاً التهم محل لبيع طيور الزينة ومحال مجاورة له وشقة سكنية بحي وسط الديوانية".وأضاف، انه "لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية وتم السيطرة على الحريق".