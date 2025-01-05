المناطق والشدة والاستمرارية.. بطاقة تعريفية شاملة عن الموجة المطرية القادمة للعراق

وبحسب بيانات الطقس، فإن المنخفض الذي كان يصنف ضمن الفئة المتوسطة انخفضت شدته الى محدودة، وبينما تبدأ صافرة انطلاق الامطار من المناطق الا ان المناطق الجنوبية ستكون حصة بالامطار، تليها المناطق الوسطى ثم وبشكل اقل في المدن الشمالية.وستبدأ الفعالية منتصف نهار اليوم الاحد في مناطق غرب وربما تشمل نينوى ودهوك بشكل محدود، لتتحسن الفرص ابتداء من يوم غد الاثنين والثلاثاء لتكون بشكل اقوى على مناطق والوسط وتستمر حتى صباح الثلاثاء.ومن المتوقع ان تكون الامطار رعدية الطابع وتستمر الحالة بشكل متقطع وعلى شكل دفعات حتى ساعات فجر وصباح الثلاثاء.وتطال الموجة المطرية جميع المناطق الجنوبية والوسطى والشرقية والغربية مع تفاوت في الشمولية فقد تهطل امطار غزيرة في مناطق بينما بعض المناطق الاخرى قد تكون امطارها خفيفة الى متوسطة وربما زخات او قطرات فقط.