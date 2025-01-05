توضيح حكومي بشأن رواتب المتقاعدين.. ما سبب التأخير؟

ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "بعض التواصل الاجتماعي تناقلت أخباراً وتفسيرات مختلفة عن أسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025"، مطمئنة "شريحة المتقاعدين كافة، أن رواتبهم مؤمّنة بالكامل، ولا يوجد هناك أي شح في السيولة المالية التي تغطي الرواتب".وأضاف أن "كل ما أشيع ليس سوى تكهنات لا تستند الى أي أساس، وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع"، لافتا الى "استكمال كافة الإجراءات في رفع بيانات رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني 2025 حسب موعدها المحدد، وأُرسلت الى المصارف بتاريخ 31-12-2024 بغية استكمال إجراءات الصرف ضمن خطة التي سابقاً بصرف الرواتب التقاعدية في اليوم من كل شهر وهي ملتزمة بهذه الخطة".وذكر "في حال صادف اليوم من الشهر رسمية (كما حدث ذلك يوم 1-1-2025) ، فإن صرف الرواتب سيرحل الى اليوم التالي"، موضحة أن "الذي حدث في يوم 2-1-2025، هو أن المصارف لم تتمكن من استكمال إجراءات الصرف بسبب توجيه البنك المركزي بتعطيل العمل في المصارف، الأمر الذي أدّى الى تأخير صرف رواتب المتقاعدين يوم الخميس 2-1-2025".ودعت "المصارف كافة إلى استكمال إجراءات صرف الرواتب التقاعدية اعتباراً من هذا اليوم الأحد الموافق 5-1-2025 بعد أن تم استئناف عملها".