الثقافة للصحفيين والفنانين والادباء: راقبوا هواتفكم

العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة الثقافة والسياحة والاثار علي رضا الحمود، في بيان ورد لـ نيوز، إن "المبالغ المخصصة لمنحة الأدباء والصحفيين والفنانين قد تم تعزيزها ونقلها من مصرف إلى مصرف الرافدين".وأضاف الحمود، أنه "ستصل رسائل الاستلام للذين لديهم ماستر كارد مساء اليوم الاحد 5 كانون الثاني 2024".