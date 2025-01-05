تحذير هام لجميع العراقيين: استعدوا للامطار

نيوز – محلي

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، ان جميع المدن مشمولة بشدة أمطار متفاوتة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "صورة ليلية للسحب ملتقطة بالأقمار الاصطناعية، توضح اشارات البرق جهة غرب البلاد وكتل من السحب تتقدم نحو مدن البلاد معلنة عن تأثير اندماج منخفض البحر المتوسط مع منخفض البحر الاحمر ليشكلان منظومة من حالة عدم الاستقرار تستمر لغاية فجر الأربعاء".

وأضافت ان "هذه الحالة تمتاز بهطول خفيف الى معتدل في كافة المدن بشكل زخات مصحوبا ببعض الغزارة والبرق والرعد في غرب وجنوب البلاد"، مشيرة الى ان "يعني ان جميع المدن مشمولة بشدة امطار متفاوتة لا يغلب عليها طابع الاستمرارية الا في مناطق محدودة".

وذكرت ان "الرياح ستهب من الاتجاه الجنوبي بسرعة معتدلة تتراوح بين ( 20-35) كم بالساعة مصحوبة ببعض النشاط نهارا يسبب تصاعد للغبار في جنوب غرب البلاد"، لافتة الى انه "سيكون هناك تقلبات في درجات الحرارة والاحساس الحراري بسبب تواجد السحب في الأجواء ".