ذي قار.. استئناف العمل بالرادار لرصد المخالفات المرورية

وقال مدير إعلام المرور العقيد حميد في بيان، " في خطوة تهدف إلى المرورية وتقليل حوادث الطرق، تم استئناف العمل بنظام الرادار لرصد سرعة المركبات على طول الطريق السريع الرابط بين محافظتي والديوانية".

وأضاف أنه "تم تعزيز مرور بجهازين للرادار من مديرية مرور الأنبار، مما سيمكن من سرعة المركبات ومحاسبة المخالفين للقوانين المرورية"، مؤكدا أن "هذا الإجراء يأتي حرصًا على حماية أرواح مستخدمي الطريق وتشجيع الالتزام بالسرعات القانونية".