إصابة عميد بحروق بحادث شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، بإصابة ضابط برتبة بحروق بحادث شمالي .

وقال في حديث لـ نيوز، "تعرض منسوب الى جهاز الوطني الى حادث احتراق اثر صيانة اسطوانة غاز من قبله داخل كراج داره وذلك ضمن منطقة الحرية".

وأضاف أن "الحادث ادى الى اصابته بحروق في انحاء الجسم تم نقله الى قريب لتقي العلاج".