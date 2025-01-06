للمتقاعدين الراغبين بإيقاف استقطاع رواتبهم.. السومرية نيوز تعيد نشر رابط التقديم

وكانت قد نشرت الشهر الماضي رابط التقديم على إيقاف الاستقطاع من رواتب المتقاعدين ممن لا يرغبون باستقطاعات التبرع، في عملية معاكسة لفلسفة التبرع الذاتي التي تفرض ان يكون التقديم على الرابط للراغبين بالتبرع وليس العكس، خصوصا وان الكثير من المتقاعدين لا يحسنون التعامل مع الاليات الالكترونية.وادناه رابط التقديم على إيقاف الاستقطاع من رواتب المتقاعدين والذي من المؤمل ان يستمر لـ6 أشهر: