ادراج برج البنك المركزي وميناء الفاو بقائمة المشاريع العملاقة بالعالم لعام 2025

وجاء مشروع برج البنك المركزي في المرتبة الحادية عشرة فيما حصد ميناء الفاو الكبير المرتبة العاشرة.ويعكس هذا التصنيف، التقدم الملحوظ للعراق في مجال الهندسة المعمارية والبنية التحتية على الساحة .وتعد منصة "The B1M" واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تغطية مشاريع البناء الكبرى، والابتكارات التكنولوجية، والاتجاهات الحديثة، مثل الاستدامة والمدن الذكية، مما يوفر تحليلات عميقة حول التحولات الجارية في قطاع البنية التحتية .