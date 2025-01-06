الأنواء الجوية: هذه المناطق ستشهد غزارة بالامطار

نيوز – محلي

حددت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، المناطق التي ستشهد غزارة بالامطار.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "هناك حزاما من السحب يمتد لمسافة أكثر من 2000 كم من السودان الى شمال ايران، طبقا لصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة مساء اليوم يرافقه مد رطوبة مداري بتأثير المنخفض المتواجد في الطبقات العليا".

وأضاف ان "كثافة السحب تظهر في سماء مدن وسط وجنوب البلاد واقل كثافة في شمال وغرب، بسبب تموضع المنخفض الجوي الذي يميل اكثر نحو فيسبب رياح هابطة سلبية الطابع"، لافتا الى ان "فرص الامطار تستمر في أغلب مدن البلاد خلال 24 ساعة مقبلة".

وذكرت ان "فرص واردة لبعض الغزارة والمناطق المرشحة هي شرق بغداد، واسط ، ،جنوب ، مناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد"، لافتا الى ان "مدن شمال وغرب البلاد هي الأقل كمية متوقعة".