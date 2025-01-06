احذروا من دخول هذه المنطقة في العراق

نيوز – محلي

حذر في هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، من في المناطق التي تشهد احمرا في الخريطة ادناه.

وذكر القسم في بيان ورد لـ نيوز، ان " المنطقة المؤشرة باللون الاحمر تشير الى وجود غيــــوم وعواصف رعدية تؤثر على وتتحرك باتجاه ومشتدة".

