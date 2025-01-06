البصرة.. اعتقال متهم بتهريب المشتقات النفطية

وقالت في بيان، "القت مفارز التاسع في محافظة بالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة، القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته نوع (حوضية) لعدم وجود صور الحمولات السابقة في متابعة الحوضيات التابع إلى وزارة النفط".

وأضاف البيان "تم إيداعه التوقيف وحجز المضبوطات إستناداً للقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".