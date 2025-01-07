امطار "فوق التوقعات" تعطّل الدوام في الديوانية.. وارتباك متوقع بباقي المحافظات

وذكر مجلس محافظة الديوانية فجر اليوم وخلال تزايد موجة الامطار، في بيان مقتضب تابعته نيوز، انه "نظراً لتزايد معدلات سقوط الامطار في عموم مجلس الديوانية قرر تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء المصادف 7 / 1 / 2025 ولجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية".من جانبها خولت مديرية تربية بابل مدارس بتأجيل الامتحان الشفوي الى يوم غد الأربعاء بسبب الامطار.وشملت الامطار وبابل والديوانية التي تستمر فيها الامطار منذ 10 ساعات، فضلا عن الرمادي وديالى والنجف وكربلاء وواسط والمثنى وميسان وذي قار والبصرة، فيما فاقت الامطار التوقعات في والديوانية.ومن المتوقع ان يحدث ارباك كبير وتضارب بشأن تعطيل الدوام خصوصا لعدم وجود قرار مركزي وترك الامر الى المحافظات والإدارات المحلية والاقضية كما حصل في قضاء أبو غريب الذي قرر تعطيل الدوام للمدارس اليوم، كما ان اعلان تعطيل الدوام فجر وصباح اليوم يعد متاخرا ومن التوقع ان يتسبب بارباك.