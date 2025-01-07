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امطار "فوق التوقعات" تعطّل الدوام في الديوانية.. وارتباك متوقع بباقي المحافظات
محليات
2025-01-07 | 00:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,475 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
باغتت الموجة المطرية محافظات وسط وجنوب
العراق
بشكل كبير منذ ساعات الفجر وصباح اليوم الثلاثاء، فيما دفعت الى اعلان تعطيل الدوام في محافظة الديوانية فضلا عن اعلان بعض المناطق على نطاق ضيق تعطيل دوام المدارس.
وذكر مجلس محافظة الديوانية فجر اليوم وخلال تزايد موجة الامطار، في بيان مقتضب تابعته
السومرية
نيوز، انه "نظراً لتزايد معدلات سقوط الامطار في عموم
المحافظة
مجلس
المحافظة
الديوانية قرر تعطيل الدوام
الرسمي
ليوم الثلاثاء المصادف 7 / 1 / 2025 ولجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية".
من جانبها خولت مديرية تربية بابل مدارس
المحافظة
بتأجيل الامتحان الشفوي الى يوم غد الأربعاء بسبب الامطار.
وشملت الامطار
بغداد
وبابل والديوانية التي تستمر فيها الامطار منذ 10 ساعات، فضلا عن الرمادي وديالى والنجف وكربلاء وواسط والمثنى وميسان وذي قار والبصرة، فيما فاقت الامطار التوقعات في
بغداد
والديوانية.
ومن المتوقع ان يحدث ارباك كبير وتضارب بشأن تعطيل الدوام
الرسمي
خصوصا لعدم وجود قرار مركزي وترك الامر الى المحافظات والإدارات المحلية والاقضية كما حصل في قضاء أبو غريب الذي قرر تعطيل الدوام للمدارس اليوم، كما ان اعلان تعطيل الدوام فجر وصباح اليوم يعد متاخرا ومن التوقع ان يتسبب بارباك.
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