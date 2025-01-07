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وسط وجنوب العراق لن "تشهد" الشمس حتى الغد.. والغزارة تنتظر 6 محافظات

محليات

2025-01-07 | 00:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وسط وجنوب العراق لن &quot;تشهد&quot; الشمس حتى الغد.. والغزارة تنتظر 6 محافظات
2,273 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

تشير خرائط الطقس الى استمرار الموجة المطرية التي تضرب محافظات وسط وجنوب العراق حتى مساء اليوم الثلاثاء وتنسحب تدريجيًا فجر غد الأربعاء، فيما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات مقارنة بيوم امس الاثنين.

وبحسب هيئة الانواء الجوية، فإن تاثرات عدم الاستقرار الجوي تستمر وتكون الأجواء غائمة في وسط وجنوب العراق، وبين غائمة جزئيا الى صحوة في الشمال، مع فرص زخات مطرية معتدلة الشدة مع فترات من الغزارة في بغداد وواسط وديالى وجنوب الانبار وكربلاء والديوانية، فيما تميل الأجواء الى الصحو التدريجي خلال ساعات الليل وفجر غد الأربعاء.

وتشير معلومات الرصد الجوي ان الامطار التي يشهدها العراق ناجمة عن حزام من السحب يمتد لاكثر من الفي كيلومتر من السودان وحتى شمال ايران، يؤسس لتفاعل مدارس رطب مع اطراف منخفض علوي غرب العراق.

وتكون الاجواء غائمة بشكل كُلي في اغلب مدن الجنوب والوسط ، فيما تكون درجات الحرارة العظمى منخفضة خصوصاً المدن ذات الطقس الغائم والماطر، حيث ان بعض مدن الفرات الاوسط ستكون ابرد من العديد من مدن الشمال.

وتشير بيانات الطقس الى ان الامطار في العاصمة بغداد ستستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن المتوقع ان تعود الامطار مجددًا.


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