وسط وجنوب العراق لن "تشهد" الشمس حتى الغد.. والغزارة تنتظر 6 محافظات

وبحسب هيئة الانواء الجوية، فإن تاثرات عدم الاستقرار الجوي تستمر وتكون الأجواء غائمة وجنوب العراق، وبين غائمة جزئيا الى صحوة في الشمال، مع فرص زخات مطرية معتدلة الشدة مع فترات من الغزارة في وواسط وديالى وجنوب الانبار وكربلاء والديوانية، فيما تميل الأجواء الى الصحو التدريجي خلال ساعات الليل وفجر غد الأربعاء.وتشير معلومات الرصد الجوي ان الامطار التي يشهدها ناجمة عن حزام من السحب يمتد لاكثر من الفي كيلومتر من السودان وحتى شمال ايران، يؤسس لتفاعل مدارس رطب مع اطراف منخفض علوي غرب .وتكون الاجواء غائمة بشكل كُلي في اغلب مدن والوسط ، فيما تكون درجات الحرارة العظمى منخفضة خصوصاً المدن ذات الطقس الغائم والماطر، حيث ان بعض مدن الفرات الاوسط ستكون ابرد من العديد من مدن .وتشير بيانات الطقس الى ان الامطار في العاصمة ستستمر حتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن المتوقع ان تعود الامطار مجددًا.