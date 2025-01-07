خارطة طريقك في بغداد الان.. قائمة طويلة جدًا بازدحامات الشوارع والجسور والأزقة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تخفيف أمريكي لبعض العقوبات على سوريا.. استثناء جهات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

خارطة طريقك في بغداد الان.. قائمة طويلة جدًا بازدحامات الشوارع والجسور والأزقة

محليات

2025-01-07 | 00:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
خارطة طريقك في بغداد الان.. قائمة طويلة جدًا بازدحامات الشوارع والجسور والأزقة
1,663 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات


تنشر السومرية نيوز، قائمة شاملة بجميع شوارع وازقة وساحات وجسور بغداد المزدحمة الان، حيث تشهد العاصمة حركة مرور صعبة وقائمة طويلة من الازدحامات خصوصًا مع الامطار وامتلاء الشوارع بالمياه مما يتسبب بعرقلة حركة السير قليلا.


وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي"

سريع بغداد الجنوبي من شارع المطار لغاية صعدة سريع الدورة وجسر الوليد

شارع قطر الندى وجسر الجادرية من حي الرسالة لغاية تقاطع جامعة بغداد

سريع القادسية من مخرج شارع المطار

سريع الكاظمية والشعلة من كراج البياع لغاية شارع مطار بغداد


ازدحام من تقاطع العامرية على طول شارع الأردن لغاية جامع المأمون

شارع محمد مهدي الجواهري ومجسر اليرموك

سريع أبو غريب لغاية مجسر اللقاء

شارع الربيع/ حي الجامعة

شارع 14 رمضان بين مستشفى الإسكان ومجسر 14 رمضان السايدين ازدحام

شارع 14 تموز بين بدالة الكاظمية ومرور ولغاية نفق العلاوي ازدحام متقطع

شوارع البيجية والنقابات والمنصور ودمشق والرواد ازدحامات متفرعة ومتصلة

نفق الزيتون وشارع يافا وجسر الجمهورية

جسر السنك وشارع النصر وشارع حيفا

نفق وجسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة ومدينة الطب وباب المعظم بالكامل

شارع الوزيرية وشارع المغرب وشارع كورنيش الاعظمية

نفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر

سريع القناة بين جسر وفلكة جسر المثنى وشارع 600 الصليخ ازدحام السايدين

الطريق السريع 2 ازدحام بين طريق سدة الجزيرة والقناة

شارع ومجسر البنوك ازدحام طويل لغاية نفق النداء

سريع القناة من نادي الطلبة الى نصب الشهيد

شارع صفي الدين الحلي ومجسر المستنصرية

شارع الحسينية وخير الله/جميلة

شارع الثورة بين ساحة بيروت ومحمد القاسم وشارع فلسطين

شارع معارض الحبيبية والفلكة وشارع بور سعيد ومجسر فلسطين وصولا لمجسر قرطبة ازدحام

مجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي ازدحام لغاية ساحة التحرير

ازدحام بين مثلث (نفق الباب الشرقي-فلكة الخلاني-مقبرة الغزالي)

شارع الشيخ عمر وشارع الرشيد

شارع النضال وشارع الصناعة وشارع سعد بن ابي وقاص والازقة المتصلة بينها

مجسر حماة وشارع مثنى الشيباني وشارع فلسطين وشارع موسى بن نصير (الشوارع المحيطة بزيونة)


مجسر الأمانة وكرادة خارج بشكل متقطع وطريق معسكر الرشيد ازدحام

أبو نؤاس وكرادة داخل عند الجسر المعلق


جسر وفلكة الطابقين

سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم

محمد القاسم من دخوله من القناة جهة الرستمية ولغاية المستنصرية ازدحام طويل ومتصل





>> انضم الى السومرية على واتساب 

ازدحامات بغداد

الموقف المروري

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
Play
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Play
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Morning Live
Play
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Play
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
Play
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
عشرين
Play
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
Play
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
Play
منطقة النهضة بغداد - الحلقة ١٩٠ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-07
من الأخير
Play
من الأخير
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
Play
الجيش.. حصر السل!ح يغلب حديث العيد - حلقة ٥٨ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
Play
نشرة ٦ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Play
06-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-06
Morning Live
Play
Morning Live
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
Play
الجيش العراقي صمام أمان الوطن - حلقة ١٩٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-06
خط أحمر
Play
خط أحمر
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
Play
فاجعة المدينة ٨ اطفال - الحلقة ٢٩ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
Play
موضوع لكل مستمع 5-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-05
استديو Noon
Play
استديو Noon
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
Play
هل يمكن تغيير الشخص السيء؟ 5-1-2025 | 2024
07:00 | 2025-01-05
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
Play
سيرة محمد عدويه - حلو لو مر؟ 5-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-05
عشرين
Play
عشرين
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
Play
من الجرف الى الهول.. العراق يواجه التحديات - الحلقة ٥١ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-04
اخترنا لك
العدل: تعلن عدد المطلق سراحهم خلال 2024
04:36 | 2025-01-07
بالفيديو: اصحاب المولدات الاهلية يستغلون المواطن‎
02:41 | 2025-01-07
رئيس جامعة الإسراء يوضح تفاصيل جديدة عن حادثة الهجوم
02:40 | 2025-01-07
خلال ساعات.. شوارع تتحول الى برك مياه ووحل في الديوانية (صور)
02:23 | 2025-01-07
بغداد الأعلى.. تعرف على كميات الامطار التي سقطت منذ ليلة أمس
02:11 | 2025-01-07
بالفيديو: منطقة العامرية تعاني بسبب تهالك البنى التحتية‎
01:49 | 2025-01-07
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.