خارطة طريقك في بغداد الان.. قائمة طويلة جدًا بازدحامات الشوارع والجسور والأزقة

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي"سريع الجنوبي من المطار لغاية صعدة سريع الدورة وجسر الوليدقطر الندى وجسر الجادرية من حي الرسالة لغاية تقاطعسريع القادسية من مخرج المطارسريع الكاظمية والشعلة من كراج البياع لغاية مطارازدحام من تقاطع العامرية على طول الأردن لغاية جامع المأمونمحمد مهدي الجواهري ومجسر اليرموكسريع أبو غريب لغاية مجسر اللقاءالربيع/ حي الجامعة14 رمضان بين الإسكان ومجسر 14 رمضان السايدين ازدحام14 تموز بين بدالة الكاظمية ومرور ولغاية نفق العلاوي ازدحام متقطعشوارع البيجية والنقابات والمنصور ودمشق والرواد ازدحامات متفرعة ومتصلةنفق الزيتون وشارع يافا وجسر الجمهوريةجسر السنك وشارع النصر وشارع حيفانفق وجسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة ومدينة الطب وباب المعظم بالكاملالوزيرية وشارع المغرب وشارع كورنيش الاعظميةنفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنترسريع القناة بين جسر وفلكة جسر المثنى وشارع 600 الصليخ ازدحام السايدينالطريق السريع 2 ازدحام بين طريق سدة الجزيرة والقناةومجسر البنوك ازدحام طويل لغاية نفق النداءسريع القناة من نادي الطلبة الى نصب الشهيدصفي الدين الحلي ومجسر المستنصريةالحسينية وخير الله/جميلةالثورة بين ساحة بيروت ومحمد القاسم وشارع فلسطينمعارض الحبيبية والفلكة وشارع بور سعيد ومجسر فلسطين وصولا لمجسر قرطبة ازدحاممجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي ازدحام لغاية ساحة التحريرازدحام بين مثلث (نفق الباب الشرقي-فلكة الخلاني-مقبرة الغزالي)الشيخ عمر وشارع الرشيدالنضال وشارع الصناعة وشارع سعد بن ابي وقاص والازقة المتصلة بينهامجسر حماة وشارع مثنى الشيباني وشارع فلسطين وشارع موسى بن نصير (الشوارع المحيطة بزيونة)مجسر الأمانة وكرادة خارج بشكل متقطع وطريق معسكر الرشيد ازدحامأبو نؤاس وكرادة داخل عند الجسر المعلقجسر وفلكة الطابقينسريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسممحمد القاسم من دخوله من القناة جهة الرستمية ولغاية المستنصرية ازدحام طويل ومتصل