خارطة طريقك في بغداد الان.. قائمة طويلة جدًا بازدحامات الشوارع والجسور والأزقة

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي"
سريع بغداد
الجنوبي من شارع
المطار لغاية صعدة سريع الدورة وجسر الوليد
شارع
قطر الندى وجسر الجادرية من حي الرسالة لغاية تقاطع جامعة بغداد
سريع القادسية من مخرج شارع
المطار
سريع الكاظمية والشعلة من كراج البياع لغاية شارع
مطار بغداد
ازدحام من تقاطع العامرية على طول شارع
الأردن لغاية جامع المأمون
شارع
محمد مهدي الجواهري ومجسر اليرموك
سريع أبو غريب لغاية مجسر اللقاء
شارع
الربيع/ حي الجامعة
شارع
14 رمضان بين مستشفى
الإسكان ومجسر 14 رمضان السايدين ازدحام
شارع
14 تموز بين بدالة الكاظمية ومرور ولغاية نفق العلاوي ازدحام متقطع
شوارع البيجية والنقابات والمنصور ودمشق والرواد ازدحامات متفرعة ومتصلة
نفق الزيتون وشارع يافا وجسر الجمهورية
جسر السنك وشارع النصر وشارع حيفا
نفق وجسر ومجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة ومدينة الطب وباب المعظم بالكامل
شارع
الوزيرية وشارع المغرب وشارع كورنيش الاعظمية
نفق النداء وشارع المشاتل وساحة عنتر
سريع القناة بين جسر وفلكة جسر المثنى وشارع 600 الصليخ ازدحام السايدين
الطريق السريع 2 ازدحام بين طريق سدة الجزيرة والقناة
شارع
ومجسر البنوك ازدحام طويل لغاية نفق النداء
سريع القناة من نادي الطلبة الى نصب الشهيد
شارع
صفي الدين الحلي ومجسر المستنصرية
شارع
الحسينية وخير الله/جميلة
شارع
الثورة بين ساحة بيروت ومحمد القاسم وشارع فلسطين
شارع
معارض الحبيبية والفلكة وشارع بور سعيد ومجسر فلسطين وصولا لمجسر قرطبة ازدحام
مجسر قرطبة ونفق الباب الشرقي ازدحام لغاية ساحة التحرير
ازدحام بين مثلث (نفق الباب الشرقي-فلكة الخلاني-مقبرة الغزالي)
شارع
الشيخ عمر وشارع الرشيد
شارع
النضال وشارع الصناعة وشارع سعد بن ابي وقاص والازقة المتصلة بينها
مجسر حماة وشارع مثنى الشيباني وشارع فلسطين وشارع موسى بن نصير (الشوارع المحيطة بزيونة)
مجسر الأمانة وكرادة خارج بشكل متقطع وطريق معسكر الرشيد ازدحام
أبو نؤاس وكرادة داخل عند الجسر المعلق
جسر وفلكة الطابقين
سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم
محمد القاسم من دخوله من القناة جهة الرستمية ولغاية المستنصرية ازدحام طويل ومتصل